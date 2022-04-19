Devlet korumasındaki çocuklar 3 bin 500 'rol model' ile buluştu

Devlet korumasındaki çocukların duygusal ve fiziksel gelişimini desteklemek için pek çok projeye imza atan bakanlık tarafından, "Devlet Korumasındaki Çocuklar için Rol Model Projesi" 2020'de hayata geçirildi.

Proje ile kuruluşlarda bulunan çocukların özgün yönlerini açığa çıkarılarak yetiştirilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda, devlet korumasındaki çocuklar proje ile kendilerine ilham verecek kişilerle bir araya getirildi ve bu kişiler deneyimlerini, başarı hikayelerini ve gelecek planları için izleyecekleri yol haritasını çocuklarla paylaştı.

Projede mart 2022 itibarıyla proje kapsamında 58 bin 761 çocuk, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklere olan ilgilerini artırmak ve güzel davranışlar geliştirmelerine katkı sağlamak için rol model kişilerle bir araya geldi.

Bugüne kadar 3 bin 336 etkinlik düzenlendi

Proje kapsamında, bugüne kadar 3 bin 336 etkinlik düzenlendi. Etkinliklere çocuklara rol model olarak ilham verebilecek sağlık, eğitim, spor, kültür ve sanat, iş dünyası, kamu kurumu ve bankacılıkta başarılı olan 3 bin 540 kişi katıldı.

Etkinlikler kapsamında, doktor, diş hekimi, eczacı, akademisyen, öğretmen, hâkim, savcı, avukat, kütüphaneci, arkeolog, vali, kaymakam, gazeteci, yazar, akademisyen, sporcu, oyuncu, kuaför, marangoz gibi çeşitli meslek dallarından yetişkinler, seminer, söyleşi ve atölye çalışmasında çocuklarla buluştu.

Çocuklara ilham kaynağı olan proje, toplumda ön plana çıkan, kariyer sahibi kişilerle düzenlenecek etkinliklerle sürdürülecek.