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09 Eylül 2023 Cumartesi 08:36:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 08:36:00

Devlet desteğiyle çiftlik büyüttü

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İstanbul'da 27 yıl yaşadıktan sonra 5 yıl önce memleketi Kayseri'ye dönen besici Recep Adayolu, hibe desteğiyle hem ahır yaptırıp hem de gebe düve alarak babasından devraldığı çiftliği büyüttü.

İstanbul'da 27 yıl yaşadıktan sonra 5 yıl önce memleketi Kayseri'ye dönen besici Recep Adayolu, hibe desteğiyle hem ahır yaptırıp hem de gebe düve alarak babasından devraldığı çiftliği büyüttü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe destekleriyle 5 yılda 25'ten 252'ye çıkaran işletme sahibi Recep Adayolu, "Sayıyı 500'e çıkaracağım, ne kadar çoğaltırsak o kadar iyi olur" dedi.

Etiketler : Recep Adayolu turkey livestock farm
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