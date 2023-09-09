Devlet desteğiyle çiftlik büyüttü

İstanbul'da 27 yıl yaşadıktan sonra 5 yıl önce memleketi Kayseri'ye dönen besici Recep Adayolu, hibe desteğiyle hem ahır yaptırıp hem de gebe düve alarak babasından devraldığı çiftliği büyüttü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe destekleriyle 5 yılda 25'ten 252'ye çıkaran işletme sahibi Recep Adayolu, "Sayıyı 500'e çıkaracağım, ne kadar çoğaltırsak o kadar iyi olur" dedi.

