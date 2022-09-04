Toplamda 5 metre yüksekliğe ulaşan 30'dan fazla animatronik figürun yer aldığı 'Devler Ormanda' sergisi 9 Eylül'de Life Park İstanbul'da ziyarete açılacak. Sergide iyi ve kötü devlerin yanı sıra; Sisler Vadisi efsanesindeki peri masalı karakterleri ve Grojut adında bir asiden oluşan serginin ana karakteri ziyaretçilere ilginç hikayelerini anlatacaklar.