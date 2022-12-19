19 Aralık 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 18:30:00
Develer reklamla meydana çıktı
Aydın'da 150 devenin katılımı ile geleneksel güreşler yapıldı. Güreşlerde, develerin üzerlerindeki reklamlar da dikkat çekti.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde 150 devenin katılımı ile geleneksel güreşler yapıldı. 10 bin kişinin izlediği güreşlerde, develerin üzerlerindeki reklamlar da dikkat çekti.
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