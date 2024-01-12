Dev yolcu gemileri onlara emanet

ABD merkezli dünyanın en lüks gemilerine sahip Virgin Voyages firmasında 3. kaptan olarak görev yapan Kaptan Hande İpek Yamanel ile Royal Caribbean Grubu'na ait Celebrity Cruises firmasında 1. Kaptan olarak çalışan İrem Düzdaban, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk'e ziyarette bulundu.

Yolcu gemilerinde 5 bin kişinin sorumluluğunu taşıdıklarını söyleyen Kaptan Hande İpek Yamanel, "2,5 yıldır kruvaziyer gemilerinde çalışıyorum. Bizden önce kadın zabit yoktu yolcu gemilerinde" dedi. Kariyerine kimyasal tankerlerde çalışarak başlayan Kaptan İrem Düzdaban denizciliğin "erkek egemen bir dünya" olduğunu söyledi.