Dev operasyon:İstanbul'da 22 ilçede baskın
Kaynak: DHA
İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen 22 adreste arama yapıldı. Aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi
İstanbul merkezli üç ilde, 'torbacı' diye tabir edilen zehir tacirlerine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, birçok adreste silah ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da geniş çaplı operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak önceden belirlenen adreslere şafak baskını yapıldı.
İSTANBUL'DA 22 İLÇEDE BASKINLAR
İstanbul'da 22 ilçede gerçekleştirilen operasyonda daha önce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik olarak sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı. Operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat timleri ile polis helikopteri de katıldı.
- Dev operasyon:İstanbul'da 22 ilçede baskın
- Kadına şiddet konularında aslan kesilen İsmail Küçükkaya eşi Eda Demirci ile tartışınca yüzüne yumruğu indirmiş!
- Depremde çocuğunu molozların arasından kurtaran anne Yıldız yaşadıklarını anlattı
- Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 23 bina karantinaya alındı
- Tunceli ve ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi
- Kuşadası'nda sosyal mesafeli piknik