Dev operasyon:İstanbul'da 22 ilçede baskın

İstanbul merkezli üç ilde, 'torbacı' diye tabir edilen zehir tacirlerine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, birçok adreste silah ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da geniş çaplı operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak önceden belirlenen adreslere şafak baskını yapıldı.

İSTANBUL'DA 22 İLÇEDE BASKINLAR

İstanbul'da 22 ilçede gerçekleştirilen operasyonda daha önce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik olarak sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı. Operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat timleri ile polis helikopteri de katıldı.