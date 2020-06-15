  • BIST
    109091
  • Dolar
    6,8320
  • Euro
    7,6854
  • Altın
    377,9460
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı
MSB, Pençe Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüleri paylaştı
AFAD: Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde deprem
Yargısal duruşmalar yarın başlıyor
Japonya Başbakanı Abe'den koronavirüs uyarısı: Etkisini yitirmiyor
Kenevirde 2 yeni tür tohum üretildi
Trump derin ABD'ye meydan okudu
Tüm dünyada ikinci dalga kapıda!
ABD'de bu yıl işsizlik yüzde 8'i aşabilir
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 612 kişi öldü
MSB'den son dakika 'Pençe-Kartal operasyonu' açıklaması
Endonezya'da askeri savaş uçağı düştü
İletişim Başkanı Altun'dan, 'Pençe-Kartal Operasyonu' açıklaması
Dev operasyon:İstanbul'da 22 ilçede baskın
Piyasalarda ikinci dalga endişesi!
FETÖ'ye 15 günde büyük darbe: 337 kişi halen görevdeydi
Milli füzesavar envanterde: Düşman İHA'larını 12 kilometreye kadar vurabiliyor
Görülmemiş olay: Komşu ülkeyi yanlışlıkla işgal ettiler
Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Başkan Erdoğan duyurmuştu, detaylar belli oldu: Yüzde 40'ını devlet ödeyecek
Tunus, koronavirüse karşı zafer ilan etti
Akdeniz'deki dev tatbikatta F-16 savaş uçakları havadan havaya atılan füzelerle donatıldı
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bine yaklaştı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 407'ye yükseldi
15 Haziran 2020 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 09:00:00

Dev operasyon:İstanbul'da 22 ilçede baskın

Kaynak: DHA

ABONE OL

İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen 22 adreste arama yapıldı. Aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

İstanbul merkezli üç ilde, 'torbacı' diye tabir edilen zehir tacirlerine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, birçok adreste silah ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da geniş çaplı operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak önceden belirlenen adreslere şafak baskını yapıldı.

İSTANBUL'DA 22 İLÇEDE BASKINLAR

İstanbul'da 22 ilçede gerçekleştirilen operasyonda daha önce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik olarak sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı. Operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat timleri ile polis helikopteri de katıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER