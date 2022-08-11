Bir saadet zinciri vakası daha!

Polis ekipleri, gözaltına alınan toplam 8 kişiye ait 10 ev ve firmaya ait 4 iş yerinde arama başlattı. Adreslerde aramalar devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, geçen yıl aralık ayında yapılan şikayetlerin ardından ocak ayından itibaren teknik ve fizik takipte bulunduğu, elde edilen deliller doğrultusunda operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi.

10 BİN KİŞİDEN 100 MİLYON LİRA PARA TOPLANDI

Emniyetten operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Deterjan Pazarı isimli firma üzerinden mağdurlara banyo topu yapmak üzere hammadde teslim edildiği, bu hammaddelerin geri teslim alma sürecinde 3 kat ödeme yapılacağı vaad edildiği anlaşılmıştır. Saadet zinciri sistemi kurduğu tespit edilen ve Süleyman Kocabaş tarafından yönelinen sistemin deşifre edilmesine yönelik 1 yıl teknik ve fiziki çalışma yapılmıştır. Sisteme dahil olan mağdurlara ödeme sürecinde tıkanmalar yaşadığı ve sistemin çöktüğü anlaşılmıştır. Yapılan tespitlerde 10 binin üzerinde mağdurdan 100 milyon lira üzerinde para toplandığı, yapılan ürünlerin fabrikada atıl halinde olduğu, firmanın bu ürünleri satma iradesiyle hareket etmediği, firmanın yurt içi ve yurt dışına ürün satışı yapmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Emniyet, 4 iş yeri ile 10 adreste yapılan aramalarda 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.