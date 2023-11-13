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13 Kasım 2023 Pazartesi 07:38:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 07:38:00

Destekle tarlaya girdi

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19 yaşındaki Hüsne, devlet desteğiyle tarıma başladı. 4 dekarlık atıl araziye 200 kivi fidanı dikti, sulama sistemi kurdurdu. Yaşıtlarına örnek olan genç kız, 3 yıl sonra ilk meyvelerini toplamayı hedefliyor.

BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRECEK

Osmaniye'de yaşayan 19 yaşındaki Hüsne Kayım, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı hibeyle ailesinin Bahçe ilçesindeki 4 dekarlık atıl arazinde kivi yetiştirmeye başladı. Mercanlar Mahallesi'nde yaşayan Hüsna, baba mesleği çiftçiliği sürdürmek için ailesinin 4 dekarlık arazisini değerlendirmek istedi.

Araştırma sonucu bölgenin kivi üretimine uygun olduğunu öğrenen genç kız, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne (KDAKP) başvurdu.

DEVLETİN İMKANLARI SAYESİNDE

Hüsna Kayım, proje kapsamında genç çiftçilere yönelik düzenlenen eğitimlere katıldı, Adana'daki tarım arazilerini inceleme fırsatı buldu. Eğitimin ardından hazırladığı çalışmayla hibe almaya hak kazanan Hüsne Kayım'ın arazisine 200 kivi fidanı dikildi ve sulama sistemi kuruldu. Genç yaşta çiftçiliğe adım atan Kayım, 3 yıl sonra ilk meyvelerini toplamayı hedefliyor. Hüsna, "Hem tarlamız boş kalmasın, verim alalım hem de devletimizin imkanlarından faydalanalım istedik" dedi.

Etiketler : osmaniye arazi tarım devlet desteği
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