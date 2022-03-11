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11 Mart 2022 Cuma 12:41:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 12:41:00

Design Hair Clinic genel müdürü Gökhan Malçok, saç ekiminde ekilen saçların kalıcılığı hakkında bilgi verdi.

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Design Hair Clinic genel müdürü Gökhan Malçok'a en çok sorulan sorular arasında saç ektirmek isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan ekilen saçlar kalıcı mıdır? Sorusunun olduğunu ifade etti.

Design Hair Clinic ailesi, ekilecek olan saçların dökülmeyen saç genetiğine sahip olan bölgeden alındığı için nakledilen alanda da ömür boyu kalacağını belirtti. Doğru teknikle yapılan saç nakil işleminde ekilen saçlar ömürlüktür. Medikal tedaviler ile bu süreci hızlandırabilir, kalıcılığına destek verebilirsiniz. Saç ekimi işlemi ile o alanda bir travma oluşturuluyor ve bu sayede minyatürüze olmuş incelmiş saçları da canlandırmamız mümkün oluyor. İşlem sonrası medikal tedaviler PRP ve mezoterapi işlemleriyle de hastaları belirli aralıklarla takip ederek işlemde başarı oranını arttırmak mümkün oluyor diye belirtti. Bu yüzden gelen hastaların çok güzel dönüşlerle sonuçlar aldığını açıkladı.

Etiketler : Design Hair Clinic Medikal tedaviler PRP ve mezoterapi Gökhan Malçok
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