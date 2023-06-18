Dersimiz: Van Gölü'nün korunması

Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz bırakılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürüten Vangölü Aktivistleri Derneği, Van ve Bitlis'teki 100 okulda yaklaşık 15 bin öğrenciye eğitim verdi.



Daha önce göl çevresindeki 430 kilometrelik yolda hem yürüyüş hem de bisiklet turu düzenleyerek kirliliğe dikkati çekmeye çalışan dernek üyeleri, 1,5 yıl önce de "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"nı sürdürüyor.