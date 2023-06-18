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18 Haziran 2023 Pazar 14:46:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 14:46:00

Dersimiz: Van Gölü'nün korunması

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Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz bırakılması konusunda Vangölü Aktivistleri Derneği, Van ve Bitlis'teki 100 okulda yaklaşık 15 bin öğrenciye eğitim verdi.

Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz bırakılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürüten Vangölü Aktivistleri Derneği, Van ve Bitlis'teki 100 okulda yaklaşık 15 bin öğrenciye eğitim verdi.

Daha önce göl çevresindeki 430 kilometrelik yolda hem yürüyüş hem de bisiklet turu düzenleyerek kirliliğe dikkati çekmeye çalışan dernek üyeleri, 1,5 yıl önce de "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"nı sürdürüyor.

Etiketler : van gölü öğrenci eğitim
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