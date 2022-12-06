Dersimiz sevgi

Mardin'in Derik ilçesinde 40 öğrencinin eğitim gördüğü köy okulu fedakar öğretmenlerle sıcak bir yuvaya dönüştü. Evlerinden uzakta kalan çocuklar için yemek de yapan eğitimciler ders arasında mısır bile patlatıyor.

ODUN KIRIP, SOBA YAKIYORLAR

Mardin'in Derik İlçesi merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Bayır Köyü İlkokulu'nda görev yapan müdür yetkili öğretmen Hakan Sönmez, sınıf öğretmeni Servet Bozan ve okul öncesi öğretmeni Rabia Seyyar, öğrencileri için okulu sıcak bir eğitim yuvasına dönüştürdü. Öğrencilerinin üşümemesi için 3 öğretmen, kırdıkları odunlar ile kömürleri taşıyarak sınıflarda soba yakıyor.

BİRLİKTE TURŞU DA KURMUŞLAR

40 çocuğun sıcak sınıflarda eğitim görmelerini sağlayan öğretmenler, evinden uzak eğitim gören öğrencileri için sobanın üzerinde bazı günler yemek hazırlıyor. Fedakar öğretmenler, bazı günlerde ise mısır patlatıp öğrencilere ikram ediyor. Öğle arasında bulgur pilavı, makarna gibi yemekler yapan öğretmenler, "Sobanın üzerinde çayımızı demliyoruz, yemek yapıyor, hatta turşu kuruyoruz" dedi.

Okul, öğrencilerin "Şazi" ismini verdikleri yavru kediye de yuva oldu.