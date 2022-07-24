Dersimiz: Köy hayatı

Aksaray Valiliği yaz tatili nedeniyle öğrencilerin, köylerdeki yaşam ve çalışma hayatlarını öğrenmesi için 'Köyümde Üç Gün' projesi başlattı. Toplam 45 gün sürecek projeye, daha önce köyde yaşamamış yaklaşık 500 öğrenci katılıyor.



Öğrenciler gruplar halinde proje kapsamındaki 6 köyde 3 gün kalacak. 3 gün boyunca çadırlarda yatan öğrenciler, bulunduğu köydeki çalışmaya göre kimi çiftlikte büyükbaş hayvan besleyip, temizliğini yapıyor, kimi tarlada, kimi de bahçede çalışıyor.