Ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Dün, Lüleburgaz Lisesinde ders anlatırken rahatsızlanan 52 yaşındaki Almanca öğretmeni Şenyeğit, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şenyeğit için mezun olduğu ve öğretmen olarak görev yaptığı Lüleburgaz Lisesi'nde tören düzenlendi. Öğrenciler, Şenyeğit'in Türk bayrağına sarılı tabutuna çiçekler bıraktı.

Şenyeğit'in naaşı, Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında defnedildi.

Törene, Şenyeğit'in yakınları ile Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.