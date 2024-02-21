Derman arayışı mucit yaptı

OĞLUNU TEDAVİYE İKNA EDEMEDİ



Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Ayşegül ve Hasan Kurt çiftinin iki çocuğundan biri olan Doğan 20 yıl önce, yüzde 97 fiziki engelli dünyaya geldi. Oğlunun tedavisi için birçok sağlık kuruluşuna başvuran baba Hasan Kurt, Doğan fizik tedaviye katılmak istemeyince buralardan sonuç alamadı. İki sene önce oğlunu İstanbul'daki bir fizyoterapi merkezine götüren baba, burada gördüğü parkurdan esinlenerek evinde benzer alan oluşturmaya karar verdi.

BİR YILLIK ÇALIŞMA MEYVESİNİ VERDİ



Marangoz ve demir ustasından destek alan Kurt, evinin bir odasında demir profilden alan kurdu. Pilates topu, çekme halat ile ayak antrenmanı için lastiklerle donattı. Makara sistemi eklenen alana, yürüme sırasında dengeyi sağlayacak su borusu, el koordinasyonu için plastik top, bisiklet, sabitleme bantları, minder gibi malzemeler yerleştirildi.

20 yaşındaki Doğan, motor becerilerini gerçekleştirmek için bir yıldır yaptığı çalışmalar sayesinde adım atmaya başladı. Baba Hasan Kurt "Oğlum nihayet evin içinde kendi yürüyor. Günlük kolay hareketleri kendi, diğer zor hareketleri ise benimle yapıyor" dedi. Yürüme mutluluğu yaşayan Doğan Kurt "Annem babam odaya fizik tedavi sistemi kurdu. Kendi başıma odada çalışıyorum, eğitim yapıyorum" diye konuştu.