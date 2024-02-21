VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kolon kanserini önleyen besin: Bakliyat
100 yıllık çınara özel tedavi
‘En kötü ihtimal' eğitimi
‘Ece' oğlağa bebek bakımı
Derman arayışı mucit yaptı
Gala öncesi Anıtkabir ziyareti
21 Şubat 2024 Çarşamba 07:45:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 07:45:00

Derman arayışı mucit yaptı

ABONE OL

Hasan Kurt bedensel engelli oğlu Doğan için evini fizik tedavi merkezine çevirdi. Salona su boruları, lastiklerle parkur ve plastik top gibi malzemeler yerleştiren baba, oğlunun 20 yaşında ilk kez adım atmasını sağladı.

OĞLUNU TEDAVİYE İKNA EDEMEDİ

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Ayşegül ve Hasan Kurt çiftinin iki çocuğundan biri olan Doğan 20 yıl önce, yüzde 97 fiziki engelli dünyaya geldi. Oğlunun tedavisi için birçok sağlık kuruluşuna başvuran baba Hasan Kurt, Doğan fizik tedaviye katılmak istemeyince buralardan sonuç alamadı. İki sene önce oğlunu İstanbul'daki bir fizyoterapi merkezine götüren baba, burada gördüğü parkurdan esinlenerek evinde benzer alan oluşturmaya karar verdi.

BİR YILLIK ÇALIŞMA MEYVESİNİ VERDİ

Marangoz ve demir ustasından destek alan Kurt, evinin bir odasında demir profilden alan kurdu. Pilates topu, çekme halat ile ayak antrenmanı için lastiklerle donattı. Makara sistemi eklenen alana, yürüme sırasında dengeyi sağlayacak su borusu, el koordinasyonu için plastik top, bisiklet, sabitleme bantları, minder gibi malzemeler yerleştirildi.

20 yaşındaki Doğan, motor becerilerini gerçekleştirmek için bir yıldır yaptığı çalışmalar sayesinde adım atmaya başladı. Baba Hasan Kurt "Oğlum nihayet evin içinde kendi yürüyor. Günlük kolay hareketleri kendi, diğer zor hareketleri ise benimle yapıyor" dedi. Yürüme mutluluğu yaşayan Doğan Kurt "Annem babam odaya fizik tedavi sistemi kurdu. Kendi başıma odada çalışıyorum, eğitim yapıyorum" diye konuştu.

Etiketler : ordu bedensel engelli fizik tedavi
5 yıl sonra yeniden

5 yıl sonra yeniden
Galip Kulaksızoğlu gururu

Galip Kulaksızoğlu gururu
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek
Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi

Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi
Başarılı kadınlar buluşacak

Başarılı kadınlar buluşacak
Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var

Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
Seda Bakan doğallıktan yana

Seda Bakan doğallıktan yana
Zirve yolunda

Zirve yolunda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX