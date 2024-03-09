Depremzedelerin fedakar annesi

20 KÜTÜPHANE, BİNLERCE KİTAP



Hatay'da 6 Şubat depremlerinden bu yana gönüllü olarak çalışıp, ekip arkadaşları ile 20 kütüphane kuran Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, bu süreçte 11 yaşındaki oğlu Eray'dan da ayrı kaldı.

Depremzede öğrenciler için 13 aydır faaliyet yürüten 20 kütüphanenin kurulumunu sağlayan Ertuğrul, "Oğlum çok fedakar bir şekilde 'Oradaki çocukların anneme ihtiyacı var' diyerek bu süreci tolere etmeye çalışıyor" dedi.

EMPATİ YAPARAK GÖREVDELER



Aynı zamanda acil tıp teknisyeni olan Havva Aydanur Ertuğrul, "Burada işler, kadınlar ve anneler sayesinde ilerliyor. Birçok kadın annelik içgüdüsü ile hareket ediyor; 'Orada benim evladım da olabilirdi' diye düşünüyor" dedi. Oğlunun da çok fedakâr olduğunu söyleyen Ertuğrul, "Oradaki çocukların anneme ihtiyacı var' diyerek bu süreci tolere etmeye çalışıyor. Kendisine teşekkür ediyorum; onun annesi olmak, benim için gurur verici" diye konuştu.

Havva Aydanur Ertuğrul "13 aydır deprem bölgesindeyim ve evladımdan uzak kalıyorum, hasretlikle yardım işlerini organize etmeye çalışıyorum. Çünkü buradaki çocukların birçoğunun annesi ve babası vefat etti, bana ihtiyaçları var" dedi.