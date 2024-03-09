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09 Mart 2024 Cumartesi 08:15:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 08:15:00

Depremzedelerin fedakar annesi

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Depremin ardından 11 yaşındaki oğlunu aile büyüklerine emanet edip Hatay'a giden Havva Aydanur, bir daha dönmedi. 13 aydır çocuklar için kütüphaneler kurup, yardımları organize eden genç kadın depremzede çocukların annesi oldu.

20 KÜTÜPHANE, BİNLERCE KİTAP

Hatay'da 6 Şubat depremlerinden bu yana gönüllü olarak çalışıp, ekip arkadaşları ile 20 kütüphane kuran Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, bu süreçte 11 yaşındaki oğlu Eray'dan da ayrı kaldı.

Depremzede öğrenciler için 13 aydır faaliyet yürüten 20 kütüphanenin kurulumunu sağlayan Ertuğrul, "Oğlum çok fedakar bir şekilde 'Oradaki çocukların anneme ihtiyacı var' diyerek bu süreci tolere etmeye çalışıyor" dedi.

EMPATİ YAPARAK GÖREVDELER

Aynı zamanda acil tıp teknisyeni olan Havva Aydanur Ertuğrul, "Burada işler, kadınlar ve anneler sayesinde ilerliyor. Birçok kadın annelik içgüdüsü ile hareket ediyor; 'Orada benim evladım da olabilirdi' diye düşünüyor" dedi. Oğlunun da çok fedakâr olduğunu söyleyen Ertuğrul, "Oradaki çocukların anneme ihtiyacı var' diyerek bu süreci tolere etmeye çalışıyor. Kendisine teşekkür ediyorum; onun annesi olmak, benim için gurur verici" diye konuştu.

Havva Aydanur Ertuğrul "13 aydır deprem bölgesindeyim ve evladımdan uzak kalıyorum, hasretlikle yardım işlerini organize etmeye çalışıyorum. Çünkü buradaki çocukların birçoğunun annesi ve babası vefat etti, bana ihtiyaçları var" dedi.

Etiketler : hatay deprem depremzede yardım çocuk
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