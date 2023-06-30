Depremzedelere istihdam için eğitim

Diyarbakır'daki kadınlara psikolojik ve ekonomik destek sağlamak amacıyla Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi ve OSB "Depremzede kadınlara iş istihdamı" projesi başlatıldı. Projenin ilk etabında merkez Bağlar ilçesinde bulunan 5 ADEM'e gelen depremzede kadınlara, tekstil başta olmak üzere deri işleme ve bilgisayarlı muhasebe gibi 3 ve 6 ay süren eğitim veriliyor.

