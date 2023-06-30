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30 Haziran 2023 Cuma 09:35:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 09:35:00

Depremzedelere istihdam için eğitim

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Diyarbakır'da Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi ve OSB "Depremzede kadınlara iş istihdamı" projesi başlatıldı.

Diyarbakır'daki kadınlara psikolojik ve ekonomik destek sağlamak amacıyla Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi ve OSB "Depremzede kadınlara iş istihdamı" projesi başlatıldı. Projenin ilk etabında merkez Bağlar ilçesinde bulunan 5 ADEM'e gelen depremzede kadınlara, tekstil başta olmak üzere deri işleme ve bilgisayarlı muhasebe gibi 3 ve 6 ay süren eğitim veriliyor.

Etiketler : diyarbakır depremzede istihdam eğitim
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