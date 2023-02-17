Depremzedeler yurdun dört bir yanında misafir ediliyor

Depremzedeler yurdun dört bir yanında misafir ediliyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası çok sayıda kişi hava, deniz ve kara yoluyla yurdun dört bir yanındaki kentlere yönlendirildi.

Kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılanların da arasında olduğu depremzedeler ulaştıkları illerde otel, misafirhane, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtların yanı sıra yakınları ya da gönüllü ailelerin yanına yerleştirildi.

Depremzedelerin barınma ihtiyaçları ile gıda ve giyim konusundaki eksikleri de kaldıkları illerde karşılanıyor. Afetten etkilenen yetişkin ve çocuklara psikososyal destek imkanı da sunuluyor.

AA muhabirlerinin valiliklerden aldığı verilere göre, depremden etkilenenlerin bir bölümü kara ve hava yoluyla Antalya'ya getirildi.

Kentteki otellere, yurtlara ve kurum misafirhanelerine yerleştirilen depremzedeler için Antalya Valiliğinin koordinesinde imkanlar seferber edildi. Buna göre Antalya'da otel, apart, pansiyon gibi yerlerde kalan afetzedelerin sayısı 74 bin 900 oldu. Kamu misafirhanelerinde 4 bin 250, GSB'ye bağlı yurtlarda ise 8 binin üstünde depremzede konaklıyor. Alanya, Manavgat ve merkezde 50 binin üzerinde depremzede ise yakınları tarafından ağırlanıyor. AFAD verilerine göre, şehirde toplam olarak yaklaşık 140 bin afetzede bulunuyor.

DEPREMDEN ETKİLENEN ELAZIĞ, KOMŞU İLLERDEN GELEN AFETZEDELERE KUCAK AÇTI

Depremden etkilenen Elazığ da çevre illerden gelenlere kapılarını açtı. Buna göre, Elazığ'a gelen yaklaşık 40 bin kişi yurtlar, misafirhaneler ve akrabalarının yanında barınıyor.

Kayseri'de 30 bin, Muğla'da 25 bin 826, Nevşehir'de 21 bin 755, Sivas'ta 21 bin 484, Kocaeli'de ise 20 bin 755 depremzede konaklıyor.

Mardin'de AFAD İl Müdürlüğüne kayıt yaptıran kişi sayısı 23 binken, otellerde yaklaşık 1500 kişi konaklıyor.

Adıyaman ile kardeş şehir olan Aydın'da 19 bin 844, Konya'daki yurt ve kamu misafirhanelerine 16 bin 866, Van'daki ev, otel, yurt ve kamu kurumlarının misafirhanelerine 11 bine yakın kişi yerleştirilirken, Eskişehir'de 15 bin 345, Balıkesir'de 12 bin 866, Kırşehir'de 11 bin 80, Samsun'da 10 bin 840, Tokat'ta 10 bin 500, Isparta'da 10 bin 350, Sakarya'da 10 bin 42 kişi misafir ediliyor.

Diğer illerde konaklayan depremzede sayıları ise şöyle:

Yozgat'ta 9 bin 818, Denizli'de 9 bin 691, Trabzon'da 9 bin 500, Tekirdağ'da 8 bin 245, Afyonkarahisar'da 7 bin 500, Kırıkkale'de 7 bin, Çorum'da 6 bin 878, Manisa'da 5 bin 881, Karaman'da 5 bin 600, Amasya'da 5 bin 500, Niğde'de 5 bin 500, Bingöl'de 5 bin, Burdur'da 4 bin 949, Kütahya'da 4 bin 936, Yalova'da 4 bin 632, Erzurum'da 4 bin 387, Bitlis'te 4 bin 317, Siirt'te 3 bin 767, Ordu'da 3 bin 725, Bolu'da 3 bin 647, Kastamonu'da 3 bin 554, Çanakkale'de 3 bin 361, Aksaray'da 3 bin 250, Erzincan'da 3 bin 238, Zonguldak'ta 3 bin 150, Uşak 2 bin 935, Düzce'de 2 bin 862, Rize'de 2 bin 500, Çankırı'da 2 bin 416, Edirne'de 2 bin 400, Karabük'te 2 bin 200, Giresun'da 1930, Kars'ta 1900, Sinop'ta 1832, Bilecik'te 1776, Bursa'da 1600, Bartın'da 1560, Ağrı'da 1551, Tunceli'de 1481, Gümüşhane'de 1456, Iğdır'da 1336, Hakkari'de 1200, Kırklareli'de 1137, Artvin'de 1097, Bayburt'ta 1050, Ardahan'da 626 kişi."