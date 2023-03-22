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22 Mart 2023 Çarşamba 19:39:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 19:39:00

Depremzedeler teravih namazını çadır ve konteyner kentlerde kılacak

Kaynak: AA

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Depremin en çok etkilediği iller arasında yer alan Hatay'da ramazanı buruk sevinçle karşılayan vatandaşlar, tarihi camilerin zarar görmesi nedeniyle teravih namazlarını çadır ve konteyner kentlerdeki mescitlerde kılacak.

Depremlerde büyük yıkım yaşayan Antakya'da, kent ve dağ arasında önemli aks oluşturan Kurtuluş Caddesi'ndeki tarihi öneme sahip dini mekanlar da zarar gördü.

Anadolu'nda inşa edilen ilk cami olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi ile Ulu Cami, Sarımiye Camisi, Şeyh Muhammed Camisi ve Mahremiye Camisi'nin çevresi sac panellerle çevrili durumda.

Her yıl ramazanın coşkusunu yaşayan insanları ağırlayan Kurtuluş Caddesi'nde, bu yıl enkaz kaldırmak için çalışan iş makinelerinin çıkardığı gürültüler duyuluyor.

Ramazana buruk giren Antakyalılar, teravihlerini her sene doldurdukları tarihi camilerde eda edememenin üzüntüsünü yaşıyor.

"İNŞALLAH BİR AN ÖNCE RESTORE EDİLİR, ESKİ O ŞAŞALI GÜNLERİ GERİ GELİR"

Antakya'da doğup büyüyen 40 yaşındaki Abdülkadir İpek, her ramazanda coşkulu olan Habibi-i Neccar Camisi çevresine şu an buruk bir havanın hakim olduğunu söyledi.

Camiyi her gördüklerinde içlerinin acıdığını belirten İpek, "Normal zamanda burada turist kaynar ki ramazanda daha fazla olurdu. Yerli ve yabancı turistler gelirdi. Şu an şantiye alanı gibi duruyor." diye konuştu.

İpek, felaket başlarına gelmeseydi bugün camilerde programların yapılacağına değinerek, "İlk teravihi burada kılacaktık. Çoğu insan Habib-i Neccar'a gelmeye çalışacaktı. 5-10 kilometre uzaktaki insanlar bile Habib-i Neccar'a, Ulu Cami'ye geliyordu. Caminin içi ve avlusu doluyordu. Buralar merkez camilerimiz. İnşallah bir an önce restore edilir. Eski o şaşalı günleri geri gelir." şeklinde konuştu.

"MAALESEF HER ŞEY 1,5 DAKİKADA YERLE BİR OLDU"

Abdullah Yılmaz da önceki ramazanlarda bu camilerin çevrelerinin çok kalabalık olduğuna değinerek, "Teravih namazında burada saflar dışarıya taşardı. Maalesef her şey 1,5 dakikada yerle bir oldu. Eski günlere dönmesini istiyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Teravihlerimizi çadır ve konteynerlerde kılacağız." ifadesini kullandı.

Etiketler : Deprem Ramazan Ayı Hatay

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