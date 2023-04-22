Depremzedeler için tatlı telaş

Sivas'ta Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocukları unutmadı. "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında lise bünyesinde kurulan atölyede üretilen çikolatalar, afetzede çocuklar için hazırlandı e Hatay'a gönderildi. UNESCO tarafından 2023'ün "Aşık Veysel Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla ünlü ozanın resminin olduğu ambalajlarla paketlenen çikolatalar, Hatay'da çocukların ağzını tatlandıracak.

