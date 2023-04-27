Depremzedeler için pedal çevirdiler

Depremzedeler için pedal çevirdiler

İstanbul'da yaşayan ve bisiklet sporuyla ilgilenen Evren Yüzügüzel, Seher Çubukçu ve Burak Üçyok, 6 Şubat'taki depremlerin ardından "Hatay İçin Pedallıyoruz" projesini hayata geçirmeye karar verdi. Valilikten gerekli izinleri alan ekip, 17 Nisan'da İstanbul'dan yola çıktı. 7 günde 1100 kilometre pedal çevirerek depremden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaşan 3 arkadaş, 185 bin lira topladı.

