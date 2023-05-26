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26 Mayıs 2023 Cuma 09:40:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 09:40:00

Depremzedeler için örgü bebek yapıyorlar

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Erzurum'da Harçlı Mahallesi İlkokulu'nda görevli öğretmen Merve Arslan "Kadın Emeği Girişim Atölyesi" adıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Nisan ayında okulda kurulan atölyeye haftanın iki günü gelen veliler, Merve öğretmen ile örgü tekniğiyle bebek yapıyor. Bebekler, deprem bölgesine bağış yapmak isteyenlere 250 liradan satılıyor.

Projeyi başlatan sınıf öğretmeni Merve Arslan, velilerle kurdukları atölye sayesinde hem kadınların sosyal etkinliğini artırmayı hem de kadınların sosyal hayattaki emeklerini görünür hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Atölyede 5 veli ile çalışmayı yürüttüklerini dile getiren Arslan, "Bu etkinliklerin kadınlarımıza katkı sağlayabilmesi için satışa sunuyoruz. Bebekleri hem kişiler kendilerine, çocuklarına ve sevdiklerine hem de deprem bölgesindeki çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek içinde satın alabilirler. Hatay'da çadır kentteki çocuklarımıza gönderdiğimiz. bebekler oldu." dedi. Arslan, kırsal alanda böyle bir çalışmanın, daha önce hiç kendi parasını kazanamamış ya da maddi durumu iyi olmayan öğrenci velilerine katkı sağlayacağına inandığını belirtti. - "İlk defa para kazanıyorum" Velilerden Aygül Yavuz da projeyi ilk duyduklarında çok heyecanlandıklarını ve hemen çalışmaya başladıklarını söyledi. Atölyeye gelmedikleri zaman da evden örgüye devam ettiklerini dile getiren Yavuz, "Aile bütçemize katkımız oldu. Buradaki elde ettiğimiz gelirle kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Daha önce hiç kendi paramı kazanmamıştım, ilk defa para kazanıyorum. İnsanın kendi parasını kazanabilmesi çok gurur verici." diye konuştu. Mine Yavuz ise okulun öğretmeni sayesinde hem para kazanıp hem de komşularıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Etiketler : erzurum sosyal sorumluluk projesi depremzede örgü bebek
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