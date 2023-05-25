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25 Mayıs 2023 Perşembe 21:39:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 21:39:00

Depremzedeler için köy tipi afet evlerinin yapımı sürüyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde köy tipi afet evlerinin inşası devam ediyor.

Depremlerden sonra Altınözü ilçesinde arazi belirleme ve zemin etüdünün ardından köy evlerinin yapımına başlandı.

Farklı noktalarda 2 bin 800 evin yapılmasının planlandığı ilçede, Babatorun Mahallesi'ndeki alanda bazı evlerin kaba inşaatı tamamlandı.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, ilçede çok sayıda köy tipi evin yapımının sürdüğünü söyledi.

Köy evlerinin öncelikli olarak mahalleye uygun hazine arazilerine toplu şekilde yapılmasının planlandığını anlatan Sarı, şöyle konuştu:

"Hazine arazisi olmayan bölgelerde farklı bir çalışma yapılıyor. Bu mahallelerimizde kamulaştırma yöntemiyle vatandaşlarımıza yer temin edilecek. Köy tipi afet evleri o yerlere konulacak. Bu da olmazsa yıkılan ya da ağır hasar alan evlerin bulunduğu alan uygun ise o alana evler inşa edilecek. Evler, 500 metrekarelik alana peyzajlı, çok güzel görünümlü, coğrafyaya ve ortama uygun şekilde yapılacak."

Sarı, Babatorun'da örnek evlerin ortaya çıktığını, Sofular, Boynuyoğun ve Yanıkpınar'da da çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Afet yaralarını devlet ve milletin el ele sarmaya çalıştığını aktaran Sarı, diğer tüm köylerde de ihtiyaç duyulan sayıda köy evi yapılacağını kaydetti.

Etiketler : Depremzede Deprem Hatay
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