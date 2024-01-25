Depremzede şifa dağıtacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan, iki bacağı ampute edilen ve Etlik Şehir Hastanesi'nde uygulanan protezleri sayesinde yeniden ayağa kalkan Songül Göksu, sağlık çalışanı olma hayaliyle hastanede üniversite sınavına hazırlanıyor.



20 yaşındaki Songül Göksu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır devam eden tedavi ve protez uygulaması sayesinde ayağa kalkmayı başardı. Tedavisi sürerken masa tenisine başlayan Göksu bir yandan da sınavlar için hazırlık yaptığını anlattı.