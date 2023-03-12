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12 Mart 2023 Pazar 00:57:00 - Güncelleme:12 Mart 2023 Pazar 00:57:00

Depremzede kadından duygu dolu sözler: "Allah devletimize zeval vermesin"

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen kadının söylediği sözler herkesi duygulandırdı. Depremzede kadın, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her şeyi yapacak inanıyorum. Kurban olayım, o düşmesin diye uğraşıyoruz. Sadece devletimiz burada kaldı, Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, depremzede kadının söylediği sözler herkesi duygulandırdı. Şefkatli bir dokunuşun bile yeterli olduğunu söyleyen depremzede kadın, kendilerini ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a, "Bize, 'Nasılsınız, iyi misiniz kardeşim?' demeniz yeterli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her şeyi yapacak inanıyorum. Kurban olayım, o düşmesin diye uğraşıyoruz. O düşmesin ki biz rahat edelim. Herkes gitti, sadece devletimiz. Allah'ıma şükürler olsun" dedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çadır kentleri ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, depremzedelerle bir araya gelerek acılarına ortak oldu. Bir depremzedeye istekleri olup olmadığını soran Başkan Bıyık, kadının verdiği cevap karşısında duygulandı. Evinin yıkıldığını söyleyen depremzede kadın, "Hangi birimize ev vereceksiniz? Bize, 'Nasılsınız, iyi misiniz kardeşim?' demeniz yeterli. Bu çok güzel bir şey, teşekkür ediyoruz. Hepimize ev veremezsiniz, böyle bir isteğimiz de yok. Allah sizden razı olsun. Hep buradaydınız. Geçecek tabi ki, insan her şeye alışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her şeyi yapacak inanıyorum. Kurban olayım, o düşmesin diye uğraşıyoruz. O düşmesin ki biz rahat edelim. Herkes gitti, yardımseverler de gitti. Sadece devletimiz burada kaldı, Allah'ıma şükürler olsun. Kızılay geldi, her gün yemek getiriyor. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

"DEVLET VAR OLSUN Kİ MİLLET VAR OLSUN"

Kötü günlerin geride kalacağını söyleyen Başkan Muzaffer Bıyık, "Her şey geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her şeyi yapıyor. Sizin hayır duanız, milletin hayır duası bize yeter, aşamayacağımız zorluk yok. Allah devletimize zeval vermesin. Devlet var olsun ki millet var olsun" diye konuştu.

Etiketler : deprem kahramanmaraş depremzede

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