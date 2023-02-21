Depremzede çocukların helikoptere binme hayali gerçek oldu
Kaynak: AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulunduğu sırada yanına gelen bir grup depremzede çocuğun helikoptere binme isteğini yerine getirdi. Hayali gerçekleşen çocukların sevinci, görüntülere yansıdı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde geçici barınma alanlarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Bölgeyi gezerken Bakan Kurum'un yanına gelen bir grup depremzede çocuk, helikoptere binmeyi istediklerini söyledi. Kurum, isteklerini geri çevirmediği çocukları, alan incelemeleri için kullandığı Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikoptere bindirdi.
İlk kez helikoptere binmekten duydukları mutluluğu ifade eden, yaşları 7 ile 9 arasında değişen 9 depremzede çocuk, yaklaşık yarım saat Gaziantep'e gökyüzünden bakma fırsatı buldu. Bazı çocuklar ise ellerindeki telefonlarla o anları kayıt altına aldı.
Helikopterden inerken oyuncak hediye edilen çocuklar, Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti.
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