Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor

İzmir'den hayırseverlerden topladığı boya kalemi, resim defteri, oyun hamuru gibi malzemelerle Adıyaman'daki çadır kente giden ressam Nur Aydın Evrensel, çocuklarla resim yapıyor. Evrensel, "Sanatın iyileştirici bir etkisi var. Çocuklar etkinlikler sırasında yaşadıkları travmalardan uzaklaşıp o anda ona odaklanıp mutlu bir bireye dönüşebiliyorlar" dedi.

