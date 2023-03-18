Depremzede çocuklara ponyli eğlence

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), depremlerden etkilenen illerdeki çadır kentleri gezerek pony cinsi atlarla çocuklara yönelik etkinlik düzenliyor. Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'ndeki çadır kentte çocukları atlarla buluşturan TJK, boyama kitapları ve oyuncaklar da dağıttı. TJK, ayrıca ülke genelindeki hipodromlarda da depremzede çocuklara ücretsiz hizmet veriyor.

