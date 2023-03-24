Depremzede çocuklara ‘kitap deposu'

Fikri ortaya atan Berfin Selin Beşenk, çalışmaya başlamalarının ardından birçok yayın evinden destek aldıklarını ve bir okulun öğrencilerinin kermesten topladıkları gelirle kitap bağışı yaptığını aktardı. - "Kitaplarla bir depo oluşturmaya karar verdik" Birçok öğrencinin de kendi harçlıkları ile destekte bulunduğunu belirten Beşenk, kitap ve kırtasiye ürünlerinin depremzedelere ulaştırılmasına ilişkin, "Bir öğrencinin kitap ihtiyacını sosyal medya hesabımda paylaştım. Daha sonra bu durumda birçok öğrenci olduğunu fark ettim ve 'biz ne yapabiliriz' diye düşündüm. Ardından bir alan bulmaya karar verdik ve o alanda sosyal medyadan gönderilen kitaplarla bir depo oluşturmaya karar verdik." dedi. Depremden etkilenenlere yapılan yardımlarda hassas davranılması gerektiğini vurgulayan Beşenk, "Depremzedeler eskiden çok kolay bir şekilde mağazaya giderek ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlardı. Bu nedenle kitapları kişilerin kendilerinin seçerek almasını daha doğru buluyoruz." diye konuştu. Sosyal medya aracılığıyla çalışmanın duyurulmasının ardından depremzedelerin gelerek eğitim alanındaki ihtiyaçlarını temin ettiklerini söyleyen Beşenk, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için de test kitapları topladıklarını aktardı. Beşenk, depremzedelerin sosyal medyada "Portakal Depo" sayfasından kendilerine ulaşabileceklerini ve faaliyetin üniversite sınavına kadar devam edeceğini belirtti.

