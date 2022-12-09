Depremzede çocuklara gönülden destek

Düzce'de Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüler, okulları ziyaret ederek öğrencilere depremi unutturmaya çalışıyor. Bu kapsamda gönüllü gençler, Cumayeri Mehmet Metin İlkokulu ve Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

