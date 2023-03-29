Depremzede çocuklar sokakları renklendirdi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki depremzede çocuklar, ömrünü tamamlamış lastik ve varilleri Ümraniye Belediyesinin desteğiyle saksılara dönüştürüldü. Yetkililer, depremzede çocukların asli ihtiyaçlarının dışında konteyner kenti yuva sıcaklığında hissetmeleri için bahçe peyzajı olarak, kullanılmış 65 araba lastiği ve 6 varili geri dönüşüme kazandırdıklarını belirtti.

