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Depremzede çocuklar sokakları renklendirdi
29 Mart 2023 Çarşamba 12:27:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 12:27:00

Depremzede çocuklar sokakları renklendirdi

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki depremzede çocuklar, ömrünü tamamlamış lastik ve varilleri Ümraniye Belediyesinin desteğiyle saksılara dönüştürüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki depremzede çocuklar, ömrünü tamamlamış lastik ve varilleri Ümraniye Belediyesinin desteğiyle saksılara dönüştürüldü. Yetkililer, depremzede çocukların asli ihtiyaçlarının dışında konteyner kenti yuva sıcaklığında hissetmeleri için bahçe peyzajı olarak, kullanılmış 65 araba lastiği ve 6 varili geri dönüşüme kazandırdıklarını belirtti.

Etiketler : Depremzede çocuklar Kahramanmaraş Ümraniye Belediyesi

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