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24 Şubat 2023 Cuma 23:24:00 - Güncelleme:24 Şubat 2023 Cuma 23:24:00

Depremzede çocuklar polis aracıyla gezdi

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde emniyet aracıyla gezmek isteyen depremzede çocukların isteği, ekipler tarafından yerine getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Sinop'tan bölgeye giden polis ekipleri, buradaki çalışmalarını sürdürüyor.

Pazarcık ilçesinde asayişin sağlanması için faaliyetlerini sürdüren ekipler, afetzede çocuklara yönelikte çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyor.

İlçedeki çadır kentte kalan çocukların polis aracıyla gezmek istemeleri üzerine ekipler, isteklerini geri çevirmedi. Çocuklar, emniyete ait otobüsle bir süre gezdirdi.

Ekipler, gezinin ardından çocuklara oyuncak dağıtarak yüzlerini güldürdü.

Etiketler : Kahramanmaraş Depremzede Pazarcık

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