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11 Mart 2023 Cumartesi 18:25:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 18:25:00

Depremzede çocuklar moral buldu

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Kahramanmaraş'taki asrın felaketi sonrası Sakarya'ya gelen depremzede çocuklara yönelik etkinlikler sürüyor. Afetzede ailelerin 4-10 yaş aralığındaki çocuklarına yönelik film gösterimi, yüz boyama, masal saati, akıl oyunları ve geleneksel oyunlar gibi aktiviteler yapıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası Sakarya'ya gelen ailelerin çocuklarına yönelik moral etkinliği düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlarda kalan depremzede ailelerin 4-10 yaş aralığındaki çocuklarına yönelik film gösterimi, yüz boyama, masal saati, akıl oyunları ve geleneksel oyunlar gibi aktiviteler yapıldı.

Depremzede çocukların yüzünü güldürmek, endişelerini en aza indirmek ve depremin izlerini silmeye yardımcı olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, ayrıca misafirlere ikramlarda bulunuldu.

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Alaaddin Ağcadağ, depremler sonrasında yapılan yardımlarda ve Sakarya'ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında vatandaşların kadirşinaslığına şahit olduklarını belirtti.

Depremzedelere yönelik desteklerin aksamadan devam etmesini beklediklerini aktaran Ağcadağ, SAÜ öğrenci topluluklarının büyük emek göstererek bu etkinliği gerçekleştirdiklerini anlattı.

Benzer etkinliklerin devam edeceğini dile getiren Ağcadağ, "Bu bir günlük etkinlik değil. Bizler özellikle 0-3 yaş arası depremzede çocuklarımız için yurtlarda bulunan oyun alanlarına öğrencilerimizle giderek onlara eğitimler veriyor, depremzede çocuklarımızın nitelikli vakit geçirmeleri için çalışıyoruz. Burada da görüyoruz ki okula gidemeyen daha büyük yaş grubuna mensup çocuklarımız var. Aynı şekilde söz konusu çocuklarımız için de destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca etkinlik kapsamında, depremzede çocuklara oyuncak hediye edildi.

Etiketler : deprem afet çocuk

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