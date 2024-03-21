Depremzede annenin hayali: Biyonik kolla kızına sarılacak

18 GÜN SONRA KAVUŞMUŞTU



Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Belen ilçesinde yakalanan 3 çocuk annesi Halime Nuray Bağrıaçık (23), 2 kızını enkaz altında kaybetti. Depremden 16 saat sonra enkazdan çıkarılan Bağrıaçık, enkazdan 5'inci günde çıkarılan ama öldü zannettiği 8 yaşındaki kızı İrem'e de 18 gün sonra kavuştu. Asrın felaketinde anne sol kolunu kaybederken, küçük İrem de sol bacağını kaybetti.

SAÇINI TOPLAYABİLMEK İSTİYOR

Birlikte hayat mücadelesini yeni yuvaları olan konteynerlerinde sürdüren genç anne, geleceğe umutla bakabilmek için biyolojik kol istiyor. Bağrıaçık, "Şu an tek bir hayalim var, kızıma daha iyi bakabilmek. Kızımın bakımını üstlenebilmek için ihtiyacım biyonik kol. Başka bir türlü hayalimiz kalmadı. Tek hayalim kızımın saçını toparlayabilmek, üstünü değiştirebilmem, kimseye muhtaç olmamak" dedi.

Halime Nuray Bağrıaçık "Kızımın sol ayağı ampute ve o şu an protez kullanıyor benim sol kolum kesildi kısmi felç geçirdim. Çok büyük ayrılıklar geçirdik şu anda tamamen yürüyemiyorum. Fizik tedaviyle devam ediyoruz" diye konuştu.