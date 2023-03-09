Depremlerde bir kısmı yıkılan bina Adıyaman depreminde çöktü

Depremlerde bir kısmı yıkılan bina Adıyaman depreminde çöktü

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da, 21.55'de Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir bina çöktü.

Fuzuli Caddesi girişindeki binanın yıkılması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

6 katlı binanın bir bölümünün Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldığı, kalan kısmının ise son depremde çöktüğü öğrenildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede enkazda kimsenin olmadığını tespit etti.