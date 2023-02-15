Depremler 2 dağı birleştirdi

Kahramanmaraş depremlerinden büyük yara alan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sarsıntılarda 2 büyük dağ adeta birbirine kavuştu. Aralarında 100 metreden fazla mesafe olan dağlar, kopan dev kaya parçaları ve heyelanlarla adeta birleşti. Dağdan kopan kaya ve toprak parçaları aradan geçen karayolu ile dere yatağına doldu. Düşen dev kaya parçaları asfalt yolda derin oyuklar, çukurlar oluştururken, yol ve dere çevresinde bulunan ağaçlar kökünden sökülürken, demir elektrik direkleri devrildi. Dev yarıkların da oluştuğu yol tamamen ulaşıma kapandı.

