Depremin yol açtığı yıkım uzaydan görüntülendi

İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi (UHUZAM), Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkımı, uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi. Uydu kayıtlarında, depremde yıkılan binaların enkazı kayıt altına alındı. Görüntülerde Nurdağı'nda bazı yerlerde enkazın yolları kapattığı görüldü. Ayrıca iş makinelerinin enkaz alanlarında yaptığı çalışmalar da kayıtlara yansıdı.