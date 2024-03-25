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25 Mart 2024 Pazartesi 06:51:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 06:51:00

Depremin izlerini silen madalya

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Hatay'da yaşayan Berat Musab Tümay ve Hüseyin Öztürk, yaşadıkları depremi spora olan tutkuları ile aştılar.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Berat Musab Tümay ve 16 yaşındaki Hüseyin Öztürk, yaşadıkları depremi spora olan tutkuları ile aştılar. Asrın felaketinden 2 ay sonra antrenmanlarına geri dönen genç sporcular, Alpagut Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldular.

Alpagut sporunun ülkemizde yeni tanınmaya başlayan bir spor olduğunu söyleyen Berat Musab Tümay, "Alpagut Türkiye Şampiyonasında 'Caymaz' branşında Türkiye Şampiyonu oldum" dedi. Hüseyin Öztürk, "Hedefim Dünya Şampiyonu olmak ve Alpagut Turan dövüş sanatını dünyaya duyurmak" dedi.

Etiketler : hatay deprem spor alpagut
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