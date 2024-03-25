Depremin izlerini silen madalya

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Berat Musab Tümay ve 16 yaşındaki Hüseyin Öztürk, yaşadıkları depremi spora olan tutkuları ile aştılar. Asrın felaketinden 2 ay sonra antrenmanlarına geri dönen genç sporcular, Alpagut Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldular.

Alpagut sporunun ülkemizde yeni tanınmaya başlayan bir spor olduğunu söyleyen Berat Musab Tümay, "Alpagut Türkiye Şampiyonasında 'Caymaz' branşında Türkiye Şampiyonu oldum" dedi. Hüseyin Öztürk, "Hedefim Dünya Şampiyonu olmak ve Alpagut Turan dövüş sanatını dünyaya duyurmak" dedi.