Depremin izleri tuval oldu

Denizli Acıpayam Yeniköy Mahallesi'nde 3 yıl önce yaşanan depremin izlerini mahallenin 37 yaşındaki muhtarı Elmas Abut sildi. Sosyal medyada gördüğü duvar resimlerinden etkilenen Abut, mahalledeki duvarlarda bu resimleri görmeyi hayal etti.

Ardından resim öğretmeni Usluhan Yılmaz ile depremden az zarar gören duvarları tuvale çevirdi. Her evin duvarına o evde yaşayan kişinin isteği şekiller, figürlerin çizildiği projede şu ana kadar 22 evin duvarı resimlerle süslendi.