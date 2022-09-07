Depremin izleri tuval oldu
Denizli Acıpayam Yeniköy Mahallesi'nde 3 yıl önce yaşanan depremin izlerini mahallenin 37 yaşındaki muhtarı Elmas Abut sildi. Sosyal medyada gördüğü duvar resimlerinden etkilenen Abut, mahalledeki duvarlarda bu resimleri görmeyi hayal etti.
Denizli Acıpayam Yeniköy Mahallesi'nde 3 yıl önce yaşanan depremin izlerini mahallenin 37 yaşındaki muhtarı Elmas Abut sildi. Sosyal medyada gördüğü duvar resimlerinden etkilenen Abut, mahalledeki duvarlarda bu resimleri görmeyi hayal etti.
Ardından resim öğretmeni Usluhan Yılmaz ile depremden az zarar gören duvarları tuvale çevirdi. Her evin duvarına o evde yaşayan kişinin isteği şekiller, figürlerin çizildiği projede şu ana kadar 22 evin duvarı resimlerle süslendi.
- Sultangazi'de yanan binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
- Falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisince kurtarıldı
- Manisa'da iki ayrı noktada orman yangını
- Platin, Eylül Ayında Da Zengin İçeriğiyle Yanı Başınızda
- Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
- Başkentte trafik levhasına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü