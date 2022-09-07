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07 Eylül 2022 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 18:30:00

Depremin izleri tuval oldu

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Denizli Acıpayam Yeniköy Mahallesi'nde 3 yıl önce yaşanan depremin izlerini mahallenin 37 yaşındaki muhtarı Elmas Abut sildi. Sosyal medyada gördüğü duvar resimlerinden etkilenen Abut, mahalledeki duvarlarda bu resimleri görmeyi hayal etti.

Denizli Acıpayam Yeniköy Mahallesi'nde 3 yıl önce yaşanan depremin izlerini mahallenin 37 yaşındaki muhtarı Elmas Abut sildi. Sosyal medyada gördüğü duvar resimlerinden etkilenen Abut, mahalledeki duvarlarda bu resimleri görmeyi hayal etti.

Ardından resim öğretmeni Usluhan Yılmaz ile depremden az zarar gören duvarları tuvale çevirdi. Her evin duvarına o evde yaşayan kişinin isteği şekiller, figürlerin çizildiği projede şu ana kadar 22 evin duvarı resimlerle süslendi.

Etiketler : Depremin izleri tuval oldu Yeniköy Mahallesi Denizli Acıpayam
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