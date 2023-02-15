Depreme ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'da deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan Ö.E. hakkında yakalama kararı çıkardı.
Gözaltına alınan Ö.E., işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından söz konusu paylaşıma tepki gösterdi.
- Depreme ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
- Adıyaman'da 77 yaşındaki kadın depremin 212. saatinde kurtarıldı
- Enkaz altında kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerden bazıları kente döndü
- Hatay'da depremin 209. saatinde Faez ve eşi Fatma kurtarıldı
- Depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor
- Depremin 202. saatinde kurtarılan Polat: Enkaz altında 7'inci gün kar suyuna ulaştık