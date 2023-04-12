VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Musk'tan "mavi tik" ve "bot hesap" açıklaması
Kayseri'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İstanbul Silivrikapı'daki surlarda çökme meydana geldi
Bakan Soylu: 'Biz bu seçimi Allah'ın izniyle kazanacağız, Kemal'e de 'bay bay' diyeceğiz
12 Nisan 2023 Çarşamba 19:42:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 19:42:00

Depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Diyarbakır'da depremde yıkılan, altında Galeria İş Merkezi'nin de bulunduğu sitenin müteahhidi Sedat Eser tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında, 89 kişinin hayatını kaybettiği, altında Galeria İş Merkezi'nin bulunduğu sitenin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da gözaltına alındı.

Hakkında "olası kastla birden fazla kişiyi öldürmek ve yaralamak" suçundan yakalama kararı bulunan Eser'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) ifadesi alınan Eser, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : Deprem Galeria Sitesi Soruşturma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX