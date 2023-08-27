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27 Ağustos 2023 Pazar 15:15:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 15:15:00

Depremde yaralanan Hataylı Başak, Türkiye 97'ncisi olarak hayalindeki bölümü kazandı

Kaynak: AA

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Hatay'da deprem sırasında balkondan atlayınca bacağından yaralanan ve 2 ameliyat geçiren 18 yaşındaki Başak Heybeli, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne yerleşti.

Hatay'da deprem sırasında balkondan atlayarak bacağından yaralanan 18 yaşındaki Başak Heybeli, zorlu tedavi sürecine rağmen sınavda başarılı olup Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü kazandı.

Hatay Fen Lisesinden mezun olan Heybeli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depreme Defne ilçesinde ailesiyle kaldığı evde yakalandı.

Heybeli, kapılarda hasar oluştuğunu görünce 1. kattaki dairenin balkonundan atladı.

Zeminde üzerine düştüğü cam kırıkları nedeniyle sağ bacağında derin kesikler oluşan genç, Hatay ve Mersin'deki hastanelerde geçirdiği 2 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Heybeli, tedavi sürecinde hazırlıklarını aksatmadığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Sayısal puan türünde 552 yerleştirme puanıyla Türkiye 97'ncisi olan Heybeli, ilk tercihi ODTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazandı.

"YATARAK DA OLSA DERSLERİME ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİM"

Başak Heybeli, hayalini kurduğu üniversite bölümüne yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kalem ve kitaplarını hasta yatağında da elinden bırakmadığını belirten Heybeli, "Bacağımdaki yara nedeniyle hem Hatay'da hem de Mersin'de ameliyat oldum. İyileşme sürecinde yatarak da olsa derslerime çalışmaya devam ettim." dedi.

Heybeli, öğrencilere hayallerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunarak, "Süreçte zorluklar olacaktır ama emin olun o zorlukları atlatabilecek cesaretiniz ve gücünüz de var. Hayallerinizi, emeklerinizi asla çöpe atmayın çünkü onlara erişebilirsiniz." diye konuştu.

"O BİZDEN DAHA DİRENÇLİ ÇIKTI"

Anne Meral Heybeli, kızının başarısının kendilerini de mutlu ettiğini anlattı.

Yaşadıklarına rağmen azmini kaybetmediği için kızıyla gurur duyduğunu dile getiren Heybeli, şöyle devam etti:

"Ameliyat olduktan sonra oturamadığı için bir süre yatarak ders çalıştı. Yürüyemediği ve ağrıları olduğu için biraz moral bozukluğu oldu. Bu 1-2 aylık sürecin ardından ona, yaşadığımız büyük afete rağmen toparlanmamız gerektiğini anlattık. Yeniden çalışmalara başladı ve çok şükür karşılığını da aldı."

Baba Sami Heybeli de her babanın, evladının başarısını görmesini istediklerini vurgulayarak, "Başak, başlarda çok acı çekti. Bizler de psikolojik olarak daha fazla yıprandık ancak o bizden daha dirençli çıktı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : başak heybeli deprem hatay üniversite sınav
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