Depremde enkazdan çıkarılan baba ve kızından "hasarlı eve girmeyin" çağrısı

Malatya'da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan evlerin bazıları, dün Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

Şeyhbayram Mahallesi Destek Sokak'taki binanın 4'üncü katındaki hasarlı evlerine eşya almak için giren 57 yaşındaki Aziz Deliktaş ve 25 yaşındaki kızı Şeyma da dünkü depremde enkaz altında kaldı.

Ekiplerin binanın enkazında arama kurtarma çalışması sonucu sağ çıkarılan baba kızın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

EŞYALARINI ALMAK İÇİN GİRDİKLERİNDE BİNA YIKILDI

Üç çocuk babası Aziz Deliktaş, çevrede herkesin eşyalarını alması üzerine eve geldiklerini söyledi.

Evde depreme yakalandıklarını anlatan Deliktaş, "Kızım yatak odasındaydı ve 'Baba sallanıyoruz' dedi. Ben de 'Kızım bana doğru gel' dedim. Banyoya girdik. Mesafe azdır diye 'belki kurtulabiliriz' dedim. Diğer odalar biraz büyük. Bizi Allah kurtardı. O an kızıma sarıldım. Biz o sıra ayaktaydık. Dolap ayaklarımızın üstüne düştü. Sonra yere düştük. Kızımla birlikte o sırada ağladık" dedi.

Deliktaş, "Neredesiniz" diye seslenen ekiplere 4'üncü kattaki banyoda olduklarını söylediklerini dile getirerek, "Devletimizden ve bütün ekiplerden Allah razı olsun. Biz 2,5 saat ordaydık, bizi oradan kurtardılar" diye konuştu.

"HERKES BENİM GİBİ ŞANSLI DA OLAMAZ"

Depremzedelere hasarlı evlere girmemesi yönünde çağrıda bulunan Deliktaş, şunları kaydetti:

"Çadırda veya taşın üstünde yatın ama binalara girmeyin. Hasarlı olan binalara hiç girmeyin. Ben bunu yaşadım. 'Benim evimde hasar yok' diye yine girmeyin. Aç kalın ama yine girmeyin. Ben o 2,5 saate neler yaşadım, onu gelin bana sorun. 25 yaşındaki kızım yanımdaydı. Enkazda, 'Allah'ım ben yaşımı gördüm, ne olur kızımı bağışla' diye dua ettim. Ben binaya girdim sağ çıktım ama herkes benim gibi şanslı da olamaz. Buna da şükürler olsun. Allah bizi kurtardı. Dışarı çıkınca yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Benden önce kızım çıktı, yaklaşık 10 dakika sonra da ben çıktım. Köyünüze, akrabalarınıza veya deprem olmayan illere gidin. Allah devletimizden ve sağlıkçılarımızdan ve diğer ekiplerimizden razı olsun. Altının da trilyonun da olsa girmeyin. Ben bir ceket bir pantolon için girdim. Alacak durumumuz da vardı ama olan oldu."

"KESİNLİKLE AĞIR HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"

Şeyma Deliktaş ise 6 Şubat'taki ilk depreme evlerinde anne ve babasıyla yakalandıklarını, dışarı çıktıklarını ve bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

İkinci depremde evlerinin ağır hasar alması nedeniyle köye gittiklerini anlatan Deliktaş, "Geri gelip eşyalarımızı, kıyafetlerimizi alalım dedik. Babamla dün ikimiz yukarı çıktık. Annemi yukarı çıkartmadık, iyi ki de çıkartmamışız. Yukarı çıktıktan sonra 10 dakika içinde deprem oldu. Bir anda her yer yerle bir oldu" dedi.

Deliktaş, "Eşyaymış, malmış, şuymuş, buymuş kesinlikle ağır hasarlı binalara girmeyin" ifadesini kullandı.

Enkaz altından "Kurtarın bizi" diye bağırdıklarını anlatan Deliktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimi yukarıya doğru kaldırdım. Ekipten birisi gördü. O anda zaten kazı çalışmaları başladı. Üstümüzde üç tahta vardı. O tahtaları çıkardılar. Hepsinden Allah razı olsun. 2-2,5 saat içinde bizi çıkardılar. Resmen bir mucizeydi. Enkazdayken sadece bağırdığımı hatırlıyorum. Bana yastık verdiler, başımı yastığa koydum ve başımı hiç kaldıramadım. Yukarıdakilere 3-4 kere 'bizi kurtarın' diye bağırdım. Ondan sonrasını hiç hatırlamıyorum. Baygın değilim ama gözüm kapalı şekildeydi."

Enkazın altında 10-15 dakika kaldığını zannettiğini belirten Deliktaş, kurtarıldığı için Allah'a şükrettiğini dile getirerek, "Hiç çıkamayacağım sandım çünkü belimin ortasına kiriş düştü. Belim çok ağrıyordu ama Allah'a şükür geldik. Şimdi de ayağımı, sağ bacağımı hissetmiyorum ama sıkıntı yok çok şükür, geçecek" diye konuştu.