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07 Ekim 2023 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 15:00:00

Depozitonun kiraya göre artmasını isteyen ev sahibi icra takibi başlattı

Kaynak: AA

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Edirne'de, kiracısının 4 yıl önce verdiği depozite bedelinin yeni kiraya göre düzenlenmesini talep eden ev sahibi olumlu yanıt almayınca icra takibi başlattı.

Edirne'de yaşayan F.S, 4 yıl önce kent merkezindeki bir dairesini aylık 1600 liraya K.M'ye kiraladı.

K.M, kiranın yanı sıra bir aylık depozito bedeli olan 1600 lirayı da ev sahibine verdi.

Taraflar, 4 yıl boyunca her yeni yıl kirada artış yaparak ev sahibi-kiracı ilişkisini sorunsuz sürdürdü.

Ev sahibi ve kiracı 4 ay önce bir araya gelerek kiranın 5 bin liraya yükseltilmesinde anlaştı. Daha sonra ev sahibi F.S, kiracısına noter kanalıyla ihbarname göndererek 4 yıl önce verdiği depozito bedelinin de yeni kira oranı olan 5 bin liraya göre yatırılmasını talep etti.

İhtarnameyi alan K.M, talebe olumlu yanıt vermeyince ev sahibi icra takibi başlattı. Bunun üzerine K.M. de avukatı aracılığıyla icra takibine itirazda bulundu.

Etiketler : edirne kiracı ev sahibi depozito
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