Denizli'de dehşet! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Denizli'den korkunç haber: Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti
Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Ahmet Çakar, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti.
Olay, bugün, saat 10.30 sıralarında, Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Çakar, geçirdiği cinnet sırasında eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından da aynı av tüfeğiyle intihar etti.
Denizli’nin Çivril ilçesinde bir şahıs, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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