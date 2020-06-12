Denizli'de dehşet! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Denizli'den korkunç haber: Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

Olay, bugün, saat 10.30 sıralarında, Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Çakar, geçirdiği cinnet sırasında eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından da aynı av tüfeğiyle intihar etti.

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir şahıs, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.