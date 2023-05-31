Denizli'de yollar göle döndü

Kentte öğleden sonra başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin bodrumlarını su bastı.

Sağanak nedeniyle kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda su taşkınları oldu.

Bu güzergahta ilerleyen belediye otobüslerinin geçişlerine bir süre izin verilmedi.

Bazı caddelerde trafik akışı aksadı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birikintilerin oluştuğu noktalarda suyu tahliye etti.