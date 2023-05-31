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31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:44:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:44:00

Denizli'de yollar göle döndü

Kaynak: AA

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Sağanak tüm yurdu etkisi altına aldı. Denizli'de de kent merkezinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin bodrumlarını su bastı.

Sağanak nedeniyle kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda su taşkınları oldu.

Bu güzergahta ilerleyen belediye otobüslerinin geçişlerine bir süre izin verilmedi.

Bazı caddelerde trafik akışı aksadı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birikintilerin oluştuğu noktalarda suyu tahliye etti.

Etiketler : Denizli Sağanak yağış
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