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Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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12 Mayıs 2023 Cuma 00:05:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 00:05:00

Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

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Denizli'nin Kale ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ile evleri su bastı, araçlar sular altında kaldı, bir ilkokulun istinat duvarında çökme oluştu.

TOKİ Mahallesi'nde bulunan tek katlı iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kale Belediyesi ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgede çalışma başlattı.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç su taşkınlarından etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu.

Başkan Sağınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede aniden başlayan yağışların su baskınlarına neden olduğunu ve can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Ekiplerin ilçede zarar gören yerlerdeki çalışması sürüyor.

Etiketler : Denizli sağanak TOKİ
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