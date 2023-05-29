Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Gömce Mahallesi'nde dün mantar toplamak için ormana giren Ayşe Koç'tan haber alamayan eşi, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Dron da kullanılan arama çalışmalarına, havanın kararması ve yağmurun da etkisiyle ara verildi.

Çalışmaların yarın sabah tekrar başlayacağı bildirildi.