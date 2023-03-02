Denizli'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Denizli'nin Tavas ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Tınaz Gülsen yönetimindeki otomobil, Denizli-Muğla kara yolu Akyar Mahallesi'nde A.C'nin kullandığı tomruk yüklü kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Gülsen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Gülsen'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü A.C, gözaltına alındı.
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