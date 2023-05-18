VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin maliyeti 162 milyon sterlin
Sağanak nedeniyle Ankara-Kırıkkale kara yolunda ulaşım aksadı
ABD'nin Montana eyaletinde TikTok yasaklandı
Sivasspor Galatasaray maçından puanlarla dönmeyi hedefliyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rusya'ya karşı söz ve eylemde birlik sağlandı
Denizli'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
18 Mayıs 2023 Perşembe 18:44:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 18:44:00

Denizli'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 1 Mayıs'ta elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan kalıp ustası, yaşam savaşını yitirdi.

Zafer Mahallesi 2029 sokaktaki bir inşaatta beton dökmek için yerleştirilen vinç, üstünden geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

Bu sırada vincin üstünde bulunan kalıp ustası 32 yaşındaki Aykut Durmuş, elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durmuş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Durmuş, bugün hayatını kaybetti.

Etiketler : Denizli merkezefendi ilçesi elektrik akımı
Peşini bırakmayacağım

Peşini bırakmayacağım
En popüler Demet Özdemir oldu

En popüler Demet Özdemir oldu
Armut'la listelerde

Armut'la listelerde
Cannes yolcusu!

Cannes yolcusu!
"Türk kadınları çok güçlüdür"

"Türk kadınları çok güçlüdür"
Hemcinsleri güç veriyor

Hemcinsleri güç veriyor
Ünlüler sandık başında

Ünlüler sandık başında
Annelerini unutmadılar

Annelerini unutmadılar
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX