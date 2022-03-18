Denizli'de caretta caretta toplantısı

DENİZLİ'de Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), caretta carettaların Akdeniz'de korunması için iş birliği yürüten uzmanlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ağırlıyor. Türkiye'nin de aralarında olduğu 13 ülkeden uzmanların katıldığı toplantıda, deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalışmalar ve projeler anlatılıyor.

